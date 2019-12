Facebook

Evelyn Jantscher-Krenn befasst sich mit dem Schwerpunkt Humane Milcholigosaccharide © KK

Worum geht es in Ihrem Forschungsbereich?

Evelyn Jantscher-Krenn: In meinem Forschungsbereich geht es um Humane Milcholigosaccharide (HMO), komplexe, strukturell unterschiedliche Mehrfachzucker in der Muttermilch. In ihrer Zusammensetzung haben HMO vielfältige Wirkungen, z.B. begünstigen sie das Wachstum Evelyn Jantscher-Krenn, Bakterien im Darm, hemmen mögliche Krankheitserreger, und wirken positiv auf das Immunsystem des gestillten Kindes.