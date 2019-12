Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gut Wunsch braucht Weile © Elmar Gubisch

Seit Tagen wird man den Eindruck nicht los, dass die ganze Stadt auf den Beinen ist. Und das zurecht: Rund zwei Millionen Besucher kommen während der Adventzeit nach Graz, an starken Tagen gar 80.000. "Heuer kommen sogar noch mehr, vor allem wochentags aus der direkten Umgebung", so Citymanager Heimo Maieritsch. Erschwerte Bedingungen also für alle, die sich der "Mission Christkind" verschrieben haben.