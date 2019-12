Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick ins neue Café © Markohotels

Vor Weihnachten möchte Helmut Marko, wie bereits berichtet, mit dem "Kai 36" sein viertes Hotel in Graz aufsperren. Während in den Zimmern noch an den letzten Details gefeilt wird, um das Haus tatsächlich so bald wie möglich eröffnen zu können, kann man es sich im dazugehörigen Café im Haus am Kaiser-Franz-Josef-Kai 36 seit vergangenem Freitag bereits gemütlich machen.