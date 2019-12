Kleine Zeitung +

Kaputte Bremsen, Getriebeschaden Unterwegs zum Grazer Advent: 15 desolate Busse aus Verkehr gezogen

Der Grazer Advent lockt auch massenweise Bus-Touristen aus dem Ausland an. Am vergangenen Wochenende kontrollierte die Polizei an der Stadteinfahrt 90 Busse - davon waren 15 so desolat unterwegs, dass an Ort und Stelle Kennzeichen abgenommen wurden.