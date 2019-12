In ganz Graz

Bitte warten heißt es derzeit für alle Straßenbahnfahrer in Graz © Symbolbild/Jürgen Fuchs

Geduld müssen heute Morgen all jene Grazer haben, die per Straßenbahn in die Schule, auf die Uni oder zur Arbeit wollen. Der Grund: Im ganzen Stadtgebiet sind die Straßenbahnen bis zu 45 Minuten verspätet. Als Grund wird eine "Betriebsstörung" genannt.