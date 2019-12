Heute Nachmittag und Abend werden am Eisernen Tor beim Punschstand der Kleinen Zeitung Getränke für den guten Zweck ausgeschenkt. Mit dabei sind unter anderen auch Kabarettist Gernot Haas, Sportler des TSV Hartberg und der Graz 99ers sowie Kleine-Chefredakteur Hubert Patterer.

Im Vorjahr schenkten auch Kicker des TSV Hartberg und Trainer Markus Schopp aus © Ballguide/Hütter

Es ist schon eine liebgewonnene Tradition: Zum dritten Mal werden am heutigen Montag am Eisernen Tor in Graz Punsch und Glühwein für die Benefizaktion "Steirer helfen Steirern" der Kleinen Zeitung ausgeschenkt.