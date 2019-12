Die beiden Platin-Rapper Bonez Mc und Raf Camora feierten in der Nacht auf Sonntag eine Premiere in der ausverkauften Grazer Stadthalle. Statt Drogenmissbrauch und Gewaltdelikten gab es eine musikalische Kino-Kulisse für jung und alt.

Bonez Mc und Raf Camora feierten in der Nacht auf Sonntag eine Premiere in der ausverkauften Grazer Stadthalle © Julian Melichar

Die Biertheken sind auffallend dünn besiedelt. Rund elftausend Zuschauer sind gekommen, um die beiden Skandal-Rapper und Platin-Platten-Eigentümer Bonez Mc und Raf Camora in der Stadthalle Graz zu sehen. Viele im Publikum sind so jung, dass sie an besagter Biertheke gar nichts verloren haben. Die Garderoben sind vor Konzertbeginn bereits restlos befüllt.