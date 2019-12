Facebook

Zusteller Thomas Lex und Claudia Hammer © Jürgen Fuchs

So ein Christkindl hat’s in Online-Handelszeiten wie diesen nicht mehr leicht: 95.000 zuzustellende Pakete, allein in der Steiermark, an einem einzigen Tag? Da greift auch ein himmlisches Geschöpf gerne auf irdische Logistik zurück ...



Zugegeben, optisch hat das Post-Logistikzentrum in Kalsdorf so gar nix mit Weihnachten am Hut – auch wenn da drinnen das „Team Christkind“ agiert (schwarz auf gelb nachzulesen auf Aufklebern und Buttons). Draußen ein riesiger Parkplatz für Sattelschlepper, Wechselaufbaubrücken und Zustellfahrzeuge – drinnen eine 4500 Quadratmeter große Halle, durch die sich ein Fördersystem zieht. Über zwei Kilometer (!) Länge.