Leftshift One Grazer Software-Firma zieht Millioneninvestment an Land

Finanzspritze für das steirische Start-up Leftshift One: Ein Konsortium rund um eQventure steigt beim Spezialisten für Künstliche Intelligenz ein.

Leftshift One

Investor Franz Fuchsberger, Christian Weber, Patrick Ratheiser und Investor Herbert Gartner © Leftshift One

Das Grazer Software-Unternehmen Leftshift One hat ein Investment in Millionenhöhe an Land gezogen: Das Unternehmen hat eine Plattform entwickelt, die mit künstlicher Intelligenz branchenübergreifende KI-Softwarelösungen entwickeln kann. 25 zusätzliche Softwareentwickler werden nun gesucht.