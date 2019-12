Facebook

Es war für viele Lokalbetreiber ein letzter Strohhalm, aber jetzt hat auch das Höchstgericht gesprochen: Das mit 1. November in Kraft getretene allgemeine Rauchverbot in der Gastronomie gilt auch für Shisha-Bars. Das hat der Verfassungsgerichtshof gestern entschieden.

Was bedeutet das für die steirischen Shisha-Bars und ihre Wasserpfeifen?