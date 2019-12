Die Raritätenmärkte, die in Graz vier Mal im Jahr auf dem Messeparkplatz stattfinden, müssen einem Bauprojekt weichen. Die Grünen bringen die „Causa Fetzenmarkt Fröhlichgasse“ nun im Gemeinderat zur Sprache.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schon im März würde der Mittfastenmarkt auf dem Programm stehen. Ersatzstandort gibt es noch keinen © Jürgen Fuchs

Nach rund 400 Jahren wurde der Fetzenmarkt in der Fröhlichgasse vergangene Woche für immer geschlossen. Die Meldung in der Kleinen Zeitung sorgte in der Folge für Aufsehen, denn der Markt, der seit Jahrhunderten viermal im Jahr stattfindet, gilt als international besuchter Raritätenmarkt. Jetzt treten die Grünen – allen voran Gemeinderätin Andrea Pavlovec-Meixner – auf den Plan.