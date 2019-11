Autofahrer müssen nach einem Rohrbruch in Graz die Wickenburggasse großräumig umfahren. In umliegenden Straßenzügen kommt es zu Staus. Anrainer haben kein Wasser.

Die Grazer Wickenburggasse musste in eine Fahrtrichtung gesperrt werden © Jürgen Fuchs

Ausgerechnet an einem Einkaufssamstag, wo auch noch mit viel Verkehr rund um die Innenstadt zu rechnen ist: Ein Rohrbruch an der Ecke Wickenburggasse/Körösistraße legt seit den Mittagsstunden eine wichtige Verkehrsverbindungen am Rande der Grazer Altstadt lahm - die Wickenburggasse.