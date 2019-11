Brauchtum Wo es in der Region Graz am Wochenende schaurig zugeht

Das große "Schaulaufen" der Krampusse und Perchten: Am Samstag stehen zahlreiche Umzüge in Graz-Umgebung auf dem Programm, am Sonntag der große Grazer Perchtenlauf.

In Graz findet am Sonntag (1. Dezember) der große Perchtenlauf statt © Jürgen Fuchs

Wen der Gruselfaktor erst so richtig in Stimmung bringt, der hat an diesem Wochenende rund um Graz eine richtige Freude. Und die Qual der Wahl. Krampusläufe finden allein am heutigen Samstag (30. November) in Kumberg (Marktplatz, 15 Uhr), Gratkorn (Kirchplatz, 17 Uhr), Nestelbach bei Graz (Dorfplatz, 17 Uhr) und in Hitzendorf (Ortszentrum, 19 Uhr) statt.