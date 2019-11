Neben dem großen Fridays for Future-Klimastreik, der heute in Graz stattfand, gab es danach eine zweite Aktion. Klimaaktivisten besetzten demonstrativ einen Straßenzug im Zentrum. Die Blockade der Kreuzung hat sich inzwischen wieder aufgelöst.

Mit Transparenten wurde die Straße blockiert © Aktion Straßenfest

Die Fridays for Future-Bewegung ging heute weltweit auf die Straße. Auch in Graz protestierten bei einem Marsch rund 3500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Straßenzüge waren in der Innenstadt vorübergehend gesperrt, die Straßenbahnen standen still.