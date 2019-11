Kleine Satelliten in großer Stückzahl und zu geringen Kosten sind gefragter denn je. Wie das steirische Start-up Space-Lock Dynamics von diesem Wandel am Weltraum-Markt profitieren will.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kernkompetenz Komponenten: Ein "Rotary Actuator" von Space-Lock © Space-Lock

„Bisher war die Weltraumindustrie darauf ausgerichtet, große und teure Satelliten in geringer Menge zu produzieren“, erzählt Florian Günther. Nun aber würden immer mehr Satellitenbetreiber auf den Markt drängen, die „kleine Satelliten in größeren Stückzahlen und zu geringeren Kosten herstellen“. Das habe, so Günther, auch damit zu tun, dass der „finanzielle Erfolg der Missionen in den Fokus rückt“.