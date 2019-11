Fridays for Future: Heute um 12 Uhr findet der große Klima-Demo-Zug durch Graz statt. Gestartet wird bei der Oper. Mit Öffi-Einschränkungen ist zu rechnen.

Demonstranten vor der Oper © Alexander Danner

Heute wird weltweit gestreikt: für das Klima. Beim letzten weltweiten Klimastreik marschierten im September rund 8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Grazer Innenstadt. Auch heute zieht man in Graz wieder auf die Straße - mit so vielen Demonstranten wie im September rechnet man zwar nicht, aber es kommt am Freitag zu großräumigen Öffi-Einschränkungen.