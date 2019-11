Auch die Studenten an der Grazer Uni organisieren sich jetzt zur Bewegung „Students for Future“.

Am Freitag starten auch die Studenten zur Klimademo mit dem Fahrrad © KK/Students for Friday

Es hat fast ein Jahr gedauert, aber jetzt hat die „Fridays for Future“-Bewegung auch ernsthaft die Karl-Franzens-Universität Graz erreicht. Heute schließt sich die junge Initiative „Students for Future“ den Protesten in Graz an, und zwar sozusagen über den Zweirad-Umweg der „MoVe iT“-Kampagne (Grazer Mobilitätsinitiative). Man trifft sich um 11 Uhr vor dem Uni-Hauptgebäude und radelt dann via Heinrichstraße, Liebiggasse etc. zum Opernhaus, wo die eigentliche Schüler-Kundgebung ab 12 Uhr stattfindet.