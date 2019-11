Facebook

In den Auslagen übertrumpfen sich die Handelsketten mit Prozenten © APA/dpa/Bodo Marks

Entzückt oder verrückt. Längst ist der Preisregen namens "Black Friday" (Schwarzer Freitag) auch bei uns angekommen. Am kommenden Montag folgt im Online-Handel dann der "Cyber Monday". Das Shopping-Phänomen aus den USA ist für den Handel Umsatztreiber und Auftakt für die Weihnachtseinkaufsaison. Zusammen sollen sie dem Handel heuer 110 Millionen Euro bringen. Und so wird man auch in den Auslagen in den Geschäften der Grazer Innenstadt mit den Rabattaktionen konfrontiert. Die Einkaufszentren locken mit eigenen Aktionen und Events.