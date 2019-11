"Wünsch dir was"Christkind versorgte Tomi (4) bei der "Liesl" mit Dezibel-Gewitter

Je lauter, je lieber: Tomi Hochfellner (4) steht auf Glockengeläut. Nur der „Liesl“ am Grazer Schloßberg kam er nie ganz nahe – bis jetzt.

"Wünsch dir was"

© Penz

Das Verhältnis zwischen den beiden ist belastet: Auf der einen Seite Thomas Hochfellner (4) aus St. Peter ob Judenburg, dem nichts lieber ist als lautes Glockengeläut. Auf der anderen Seite die „Liesl“ am Grazer Schloßberg, die den kleinen Obersteirer bislang nicht an sich ran ließ. Zugangssperre, „Betreten verboten!“, ect., etc.