10 Fragen an Rendi-Wagner "Selten weniger soziales Mitgefühl in der SPÖ erlebt"

Kritische Grazer Sektion Mur stellt nach der Ankündigung der Kündigungswelle in der Partei zehn Fragen an die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Ex-Parteichef Christian Kern lässt wissen: "Habe Schulden in Höhe von nur 10,9 Millionen Euro übergeben."