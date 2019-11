Facebook

Das Siegerfoto mit Christoph Guggi (2. Platz bei den Köchen), den Falstaff-Prof-Chefs Heimo Jessenko und Alexandra Gorsche sowie den Juroren und Top-Köchen Harald Irka und Mike Süsser © Falstaff/Werner Krug, www.derkrug.at

Nach den süßen Gastro-Nachwuchstalenten, die im Oktober am Grazer Schloßberg gekürt wurden, waren am Montag in der Grazer HLW Schrödingergasse die Köchinnen und Köche sowie das Servicepersonal an der Reihe. Der 2015 Falstaff Profi ins Leben gerufene Bewerb "Falstaff Young Talents Cup" kürt das Branchenmagazin die besten Nachwuchskräfte der Branche. Ziel ist es, den Berufsnachwuchs aktiv zu fördern und zu motivieren. Um Kreativität messbar zu machen, mussten die Köche aus dem erlesenen Warenkorb ein Gericht zubereiten, die Gastgeber waren bei der Getränkebegleitung inklusive Service und Cocktailzubereitung und Tischdekoration gefragt.