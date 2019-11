Lockere Krawatte, erstes Thema"Bart ab" im Zeichen der Männergesundheit

Facebook

© (c) Stefan Pajman/ballguide

Es geht rund im Salon von Starfrisör Dieter Ferschinger - nicht nur während der regulären Öffnungszeiten. Erst am Wochenende fand in den Räumlichkeiten in der Grazer Neutorgasse das Drag Race, die Halbfinale zur Wahl der Miss Tuntenball 2020, statt. Und am Montagabend wurde zum "Loose Tie"-Abend im Zeichen der Männergesundheit geladen.