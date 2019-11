Facebook

Die Täter schlugen mit einem Vorschlaghammer die Eingangstüre ein © Symbolbild/KK

In den frühen Morgenstunden schlugen Dienstagfrüh Unbekannte in Graz-Gries zu - und zwar im wörtlichen Sinn: Die zwei Männer schlugen mit einem Vorschlaghammer die Eingangstür eines Juwelier-Geschäfts in Graz-Gries ein und stahlen zahlreiche Ringe (die Höhe des Schadens steht noch nicht fest).