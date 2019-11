Gewalt gegen Frauen„Es gibt auch hier eine Dunkelziffer“

Facebook

Gewalt gegen Frauen ist nach wie vor ein Thema unserer Gesellschaft © (c) APA/AFP/LOIC VENANCE (LOIC VENANCE)

Gewalt gegen Frauen schlägt sich meist im nahen Umfeld nieder, so Barbara Jauk vom Gewaltschutzzentrum Steiermark. Jede fünfte Frau in Österreich hat bereits körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt erlebt. „Gewalt gegen Frauen ist ein großes Thema, wir gehen aber nicht davon aus, dass es mehr wird.“ Das Klima in Österreich sei in den letzten 25 Jahren „opferfreundlicher“ und das Thema Gewalt gegen Frauen aus der Tabuzone geholt worden. Dunkelziffer gibt es aber auch heute noch.