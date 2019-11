Facebook

Verena Kassar (links) und Sarah Reindl hinter der „Gramm“- Theke © KK

Im April 2016 hat alles begonnen. Durch eine zündende Idee gelang es Sarah Reindl und Verena Kassar mit der Greißlerei „Das Gramm“ eine Marktnische zu füllen. „Es war uns nicht nur wichtig, Lebensmittel in Bio-Qualität anzubieten, sondern auch überflüssiges Verpackungsmaterial zu reduzieren“, sagt Reindl. Daraufhin haben die beiden Grazerinnen ihr „Zero-Waste-Geschäft“ in der Neutorgasse eröffnet. Haferflocken und Nüsse können dort zum Beispiel einfach in selbst bestimmter Menge in wiederverwendbare Behälter abgefüllt werden. Daher auch der Name „Gramm“: Spezialitäten kann man nach Gewicht bzw. nach Maß kaufen. „Außerdem: „Graz“ und „Gramm“, das passt und gehört einfach zusammen“, sagt Reidl.