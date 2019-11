Facebook

Zu einem Zusammenstoß zwischen Rad und Auto kam es am Montagmorgen in Graz-Eggenberg. Eine 51-jährige Pkw-Lenkerin wollte gegen 6.40 Uhr von der Anton-Gerstl-Straße in die Göstinger Straße in Richtung Süden einbiegen. Nach eigenen Angaben habe sie an der Kreuzung noch angehalten, aber keinen Querverkehr bemerkt. Als sie aber losfuhr, kollidierte sie mit einem Radfahrer, der auf der Göstinger Straße in Richtung Norden unterwegs war.