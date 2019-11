Kleine Zeitung +

Neos - Erste Reaktionen Niko Swatek: "Dass wir es schaffen, hab ich heut ein bissl im Gefühl gehabt"

Die Neos kommen in der Steiermark nach den ersten Hochrechnungen - exklusive Wahlkarten - auf 5,4 Prozent. Sie dürften damit in den Landtag einziehen. Die Freude in Graz bei Spitzenkandidat Niko Swatek und Co. ist groß.