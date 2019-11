Mindestens fünf Diebstähle soll ein 49-jähriger Grazer in der letzten Woche begangen haben. Gefunden wurde er mit der Handyortung eines Diebstahlopfers - er schlief in einer Notschlafstelle.

© Jürgen Fuchs

Die Ortung eines gestohlenen Handys gab schließlich den Hinweis: Ein Mitarbeiter (34) eines Innenstadtlokals hatte gegen halb eins in der Nacht auf Sonntag bemerkt, dass in seinem (unversperrten) Kasten Bankomat- und Kreditkarten, Ausweise und sein Mobiltelefon fehlten. Er zeigte den Diebstahl an.