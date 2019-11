Grazerin wartete in der Nacht in Wohnhaus in der Neutorgasse auf Lift, als sie ein unbekannter Mann unsittlich berührte und dann festzuhalten versuchte. Sie konnte ihn in die Flucht schlagen.

Der Unbekannte griff der Frau zwischen die Beine und dann auf das Gesäß © Sujetfoto/Fotolia

Passiert war es gegen 3 Uhr früh - zur Polizei ging die Frau am Nachmittag: Eine 25-jährige Grazerin zeigte am Samstag an, dass sie in ihrem Wohnhaus in der Neutorgasse von einem Unbekannten belästigt und unsittlich berührt worden war. Sie konnte den Mann schließlich in die Flucht schlagen.

Die Frau betrat, so ihre Schilderungen, gegen 3 Uhr früh das Mehrparteienhaus und wartete im Stiegenhaus auf den Lift, als ihr plötzlich ein unbekannter Mann von hinten zwischen die Beine griff. Die 25-Jährige stieß ihn weg und wollte über die Stiegen hinaufflüchten, er hielt sie aber am Handgelenk fest und griff ihr mit der anderen Hand auf das Gesäß. Erst als sie ihn anschrie und mehrmals wegstieß, ließ er von ihr ab.

Die Beschreibung des Täters: Ende 20 und Ende 30, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, blasse Haut, dünn, eckige Kopfform, schmales Gesicht, dunkelblondes oder hellbraunes, glattes, kurzes Haar, olivgrüner, langer Parka, vermutlich weißes T-Shirt darunter, dunkle Jeans.

Die Polizei Graz-Schmiedgasse bittet um Hinweise: Tel. 059133/6593.