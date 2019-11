Facebook

Sie essen gemeinsam und retten damit wertvolle Lebensmittel vor dem Müll © Privat

Dreißig bis vierzig Kilo Essen rettet Zeynep Aygan-Romaner fünf Mal in der Woche vor der Mülltonne. Als Buffet serviert sie die übrig gebliebenen Gerichte eines nahe gelegenen Restaurants in ihrem Büro der Nachbarschaften in der Kernstockgasse 20 zum Nulltarif.