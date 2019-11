Am Dienstag wurde in Graz eine Frau schwer verletzt. Mittwochnachmittag passierten zwei weitere Unfälle. Und am Donnerstag ein ganz Ähnlicher.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung Digital

Vermutlich liegt es unter anderem auch am regnerischen, nebeligen Wetter. Aber in den vergangenen Tagen ist es in und um Graz zu einer ganzen Serie an Unfällen gekommen, bei denen Fußgänger von Autos erfasst wurden.

Kurz nach 19 Uhr fuhr am Dienstag eine 66-jährige Pkw-Lenkerin auf der Grazer Exerzierplatzstraße in Richtung Wiener Straße. Als sie in der Folge an der Kreuzung nach links in die Wiener Straße einbog, kam es auf dem Schutzweg zur Kollision mit der 63-jährigen Fußgängerin.

Diese überquerte den Schutzweg in Richtung des dort befindlichen Supermarktes (Interspar). Die 63-Jährige wurde niedergestoßen und erlitt schwere Beckenverletzungen. Sie wurde vom Roten Kreuz ins UKH Graz eingeliefert.

Zur endgültigen Klärung des Sachverhalts sucht die Verkehrsinspektion Graz I nach Zeugen des Vorfalls. Diese mögen sich unter 059133/65-4110 melden.

Drei weitere Unfälle

Am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr passierte ein ähnlicher Vorfall: Da fuhr eine 23-jährige Grazerin mit ihrem Pkw bei Dunkelheit und Regen auf der Herrgottwiesgasse in Richtung Graz-Puntigam. Auf Höhe der Kreuzung mit der Lauzilgasse übersah sie schließlich, laut eigenen Angaben aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse, den 45-jährigen Fußgänger aus Graz.

Dieser überquerte zu diesem Zeitpunkt den Schutzweg in Richtung Zentralfriedhof und wurde trotz Notbremsung vom Pkw erfasst. Dabei prallte er gegen die Windschutzscheibe und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Der 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz eingeliefert.

Rotlicht übersehen

Am Kalvariengürtel kam es nur eine halbe Stunde später zu einem weiteren Unfall, bei dem ein 77-jähriger Pkw-Lenker mit einem 19-jährigen Fußgänger kollidierte. Gegen 18 Uhr fuhr der 77-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Pkw auf dem Kalvariengürtel in Richtung Eggenberg. Dabei dürfte er das Rotlicht der Ampel übersehen haben und überquerte die Kreuzung mit der Hackhergasse geradeaus. In der Folge kollidierte er mit dem 19-jährigen Fußgänger aus Graz. Dieser überquerte den Schutzweg am Kalvariengürtel bei grünem Licht und wurde auf die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins UKH Graz eingeliefert.

Unfall beim Volksgarten

Auch am Donnerstag kam es zu einem ähnlichen Vorfall in Graz-Lend: Kurz nach 11.30 Uhr fuhr ein 25-jähriger Pkw-Lenker aus Graz in der Strauchergasse, eigenen Angaben zufolge blieb er an der Kreuzung mit der Volksgartenstraße vor der Haltelinie stehen. Als er links in die Volksgartenstraße einbog, erfasste er eine 75-jährige Grazerin, die gerade zu Fuß die Fahrbahn überquerte. Die 75-Jährige wurde schwer verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Graz eingeliefert.