Am Dienstag wurde in Graz eine Frau schwer verletzt. Mittwochnachmittag passierte der nächste Unfall.

Kurz nach 19 Uhr fuhr am Dienstag eine 66-jährige Pkw-Lenkerin auf der Grazer Exerzierplatzstraße in Richtung Wiener Straße. Als sie in der Folge an der Kreuzung nach links in die Wiener Straße einbog, kam es auf dem Schutzweg zur Kollision mit der 63-jährigen Fußgängerin.

Diese überquerte den Schutzweg in Richtung des dort befindlichen Supermarktes (Interspar). Die 63-Jährige wurde niedergestoßen und erlitt schwere Beckenverletzungen. Sie wurde vom Roten Kreuz ins UKH Graz eingeliefert.

Zur endgültigen Klärung des Sachverhalts sucht die Verkehrsinspektion Graz I nach Zeugen des Vorfalls. Diese mögen sich unter 059133/65-4110 melden.

Weiterer Unfall

Gestern, Mittwoch, gegen 17.30 Uhr ein ähnlicher Vorfall: Da fuhr eine 23-jährige Grazerin mit ihrem Pkw bei Dunkelheit und Regen auf der Herrgottwiesgasse in Richtung Graz-Puntigam. Auf Höhe der Kreuzung mit der Lauzilgasse übersah sie schließlich, laut eigenen Angaben aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse, den 45-jährigen Fußgänger aus Graz.

Dieser überquerte zu diesem Zeitpunkt den Schutzweg in Richtung Zentralfriedhof und wurde trotz Notbremsung vom Pkw erfasst. Dabei prallte er gegen die Windschutzscheibe und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Der 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz eingeliefert.