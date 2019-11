Facebook

Eine der beschmierten Tafeln © LPD Steiermark

Unbekannte Täter hinterließen in der Nacht zum 17. November in Weiz im Bereich der Dr.-Karl-Widdmann-Straße bzw. in der Nähe des Bundesschulzentrums in Weiz ihre Spuren: Sie sprayten mit verschiedenen Lackfarben die Buchstaben THC, BOMB bzw. LEMON auf zwei Pkw, einen Abfallcontainer, eine Info-Tafel und die Wand einer Bushaltestelle, außerdem rissen sie eine Haltestellentafel aus.