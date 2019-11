Facebook

Durch die Trendsportart CrossFit ist Kraftsport auch bei Frauen "in". Bestes Beispiel: In der Geschichte des Brucker Gewichtheber-Vereins sind zehn Frauen in der Vereinschronik aufgeführt – gleich sieben davon sind aktuell aktiv. Eine davon ist die 14-jährige Johanna Pfeilstöcker. Sie, Marlene Sabathy (22) und Sophia Stieg (13) lassen in den nächsten Wochen auch bei internationalen Wettkämpfen ihre Muskeln spielen.

Sabathy ist schon heute bei der Kraftdreikampf-WM in Dubai engagiert, Pfeilstöcker und Stieg dann im Dezember bei der U15-EM der Gewichtheber in Israel.