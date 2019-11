Facebook

Sprengstoffspürhund der Polizei (Archivbild) © KLZ/Hoffmann

Die tödliche Attacke zweier Militärhunde auf einen Jagdkommando-Hundeführer in der Flugfeld-Kaserne Wiener Neustadt stellt die Verantwortlichen noch immer vor ein Rätsel. Unterdessen erfuhr die Kleine Zeitung von einer weiteren Hundeattacke in einer Kaserne. Sie ereignete sich am 13. November in Graz, also nur Stunden vor dem tödlichen Zwischenfall in Wiener Neustadt. Involviert war allerdings ein Diensthund der Polizei.