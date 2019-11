Facebook

Stau am Montagmorgen nach dem Unfall am Knoten Graz-Ost © Kirin Kohlhauser

Kurz vor 8 Uhr hat es am Montagmorgen gekracht. Vier Autos waren in einen Auffahrunfall am Knoten Graz-Ost Richtung Klagenfurt verwickelt. "Bei einem ist die Front total beschädigt, bei einem zweiten das Heck ruiniert", erzählt ein Leser der Kleinen Zeitung. Der Sachschaden dürfte also hoch sein, wenngleich der die Details und der genau Unfallhergang noch ermittelt wird.