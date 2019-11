Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kostenbremse: Klein- statt Großplakate waren diesmal das Mittel der Wahl © Jürgen Fuchs

Mit einer 40-Punkte-Tagesordnung wird die 60. und letzte Landtagssitzung dieser Periode am kommenden Dienstag noch einmal zu einer ordentlichen Redeschlacht. In Wahrheit werden alle Fraktionen stark aufs Publikum schielen. Denn in Gedanken sind die Mandatare vor allem mit dem Wahlkampffinale beschäftigt.