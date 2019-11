Facebook

Die Steiermark soll Vorreiter in Sachen e-Health werden © nito - stock.adobe.com

Das Land Steiermark startet eine Digitalisierungsoffensive im Gesundheitsbereich. Bei der so genannten "e-Health-Initiative" wird eine Million Euro an Fördergeld ausgelobt. "E-Health ist die Chance, die Effizienz in der Versorgung zu verbessern", erklärt Karl P. Pfeiffer (e-Health-Koordinator Steiermark und wissenschaftlicher Geschäftsführer Fachhochschule Joanneum).