Der Tobende wurde schließlich festgenommen © Symbolbild: Jürgen Fuchs

Ein 43-jähriger Mann hat bei einer Rangelei beim Grazer Hauptbahnhof einen Sicherheitsmitarbeiter leicht verletzt. Es war am Donnerstag gegen 20 Uhr, als der Mann, der laut Polizei keinen festen Wohnsitz hat, in einem Geschäft auf dem Europaplatz eine 0,5-Liter-Mineralwasserflasche an sich nahm. Anschließend verließ er den Laden, ohne zu bezahlen. Ein Security-Bediensterer bemerkte das und hielt den Mann an. In der Folge kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern, bei der der 21-jährige Sicherheitsmann am linken Unterarm verletzt wurde.