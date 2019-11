Kommentar Über das Duell der ams AG mit der Gewerkschaft IG Metall

Facebook

Der Sitz der ams AG bleibt jedenfalls in Premstätten © ams AG

Das Botschaften-Trio war unmissverständlich: Stärke zeigen, Selbstvertrauen ausstrahlen und Verständnis erzeugen. Am Mittwoch hatte am Areal rund um das Schloss Premstätten, dem unternehmerischen Herzen des steirischen Sensorspezialisten ams AG, eine Runde an Topmanagern des Konzerns Aufstellung genommen. Ausführlich und vor einigen extra angereisten deutschen Journalisten erklärten ams-Boss Alexander Everke & Co. Grundsätzliches. Etwa, was den Konzern ausmacht, was er macht und warum die avisierte Übernahme des deutschen Beleuchtungsspezialisten Osram sinnvoll sei.