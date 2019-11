Teil 4: Björn"Schon immer war ich das schwarze Schaf"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Goran Mihalj / peepsofgraz

"Zuhause war ich schon immer das schwarze Schaf. Bist du nicht angepasst, schneiden sie dich. Sie sehen dich an. So, irgendwie fragend. Doch gefragt hat mich niemand was. Was ich gerne mache, wer ich sein möchte. Mainstream statt Revolution, das wollen Erwachsene für Kinder. Als Kind definierst du dich durch deine Mutter, deinen Vater oder den Ort, den du als Zuhause kennst. Als Erwachsener nur durch dich selbst.