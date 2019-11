Facebook

© Ellen von Unwerth

Das Electric Nation am 1. August wirft seine Schatten voraus. Die Headliner stehen fest: Neben den DJ-Superstars David Guetta und Steve Aoki - beide bereits Stammgäste in Graz - hat Veranstalter Klaus Leutgeb auch Will Sparks und Mike Williams verpflichtet.