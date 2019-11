Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zu dem Unfall kam es in der Grazer Murgasse © Fuchs (Archivbild)

Am Samstagabend wurde eine 21-jährige Fußgängerin aus Graz bei einem Zusammenprall mit der Straßenbahnlinie 7 schwer am Kopf verletzt.

Die Frau dürfte (möglicherweise durch ihr Handy) abgelenkt gewesen sein, als sie unmittelbar vor der Straßenbahn die Straße querte. Wie die Polizei am Donnertsag bekannt gab, ist sie am 13. November im LKH Graz an den Verletzungen gestorben.