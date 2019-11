Zukunft Lehre Viel Abwechslung als Mechatroniker

Vom richtigen Vermessen über Elektronik bis zur Luftsteuerung lernen Gleisdorfer NMS Schüler bei DAM in Albersdorf. Der Lehrberuf Mechatroniker ist äußert vielseitig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit großem Eifer steuern Schülerinnen der NMS Gleisdorf beim Schnuppertag bei DAM die Module © Raimund Heigl

Es ist alles sehr kompliziert. Das wusste nicht nur ein früherer Bundeskanzler, das wissen am Schnuppertag auch die Schüler der 4a der NMS Gleisdorf. Sie sind zu Gast bei der Firma DAM im Gewerbepark Albersdorf. DAM steht für Dynamic Assembly Machines, also dynamische Montagemaschinen. Und die sind eben sehr umfangreich. Im Wesentlichen werden hier Prüfstände für Getriebe gebaut, die aber für jeden Kunden individuell eingerichtet werden. Vor allem bei Prüfständen für E-Autos ist man dick im Geschäft. Planung und Fertigung dauern bis zu ein Jahr, eine fertige Anlage kostet drei bis fünf Millionen Euro. Wenn sie in Albersdorf fertig ist und alles läuft, wird sie abgebaut und beim Kunden erneut installiert. Das dauert im Schnitt zwei Monate und bringt die Mitarbeiter hauptsächlich nach China, Mexiko und ganz Europa.