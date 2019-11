Winternothilfe in der Steiermark"Niemand soll bei Kälte im Freien bleiben müssen"

1100 Menschen stünden in der Steiermark ohne Notquartiere und Unterkünfte auf der Straße. Ab Freitag läuft die Winternothilfe an.

31 Männer finden im Männerschlafsaal in der Winternotschlafstelle der Caritas am Eggenberger Gürtel in Graz ein warmes Bett © Katrin Schwarz

"Es ist wie ein Hotelbetrieb“, erklärt Jakob Url von der Winternotschlafstelle die Anmeldung an der „Rezeption“ und ergänzt – „nur eben mit einem halben Stern.“ Bis zu 50 obdachlosen Menschen bietet die Unterkunft der Caritas in einem Keller am Eggenberger Gürtel in Graz ab kommenden Freitag wieder ein Dach über dem Kopf – und eine warme Mahlzeit. Hier wird das warme Bett zum Luxus. „Wenn jemand ein Mal bei uns ist, hat er auch am nächsten Tag Anspruch auf das Bett. In der Zeit von 18 bis 20 Uhr muss man kommen oder sein Kommen telefonisch bestätigen, sonst wird es weitergegeben.“