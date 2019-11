Kleine Zeitung +

Vereine im Fokus Gruppe Rubin: Schnelle, unbürokratische Hilfe

Vor fünf Jahren wurde in Graz die Gruppe Rubin ins Leben gerufen: Der Serviceclub hat sich zum Ziel gesetzt, Frauen und Mädchen in Notlagen zu unterstützen. Ende November laden sie zum Benefizkonzert ins Next Liberty.