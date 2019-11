Facebook

Auch in diesem Einkaufszentrum schlugen die Täter zu © Jürgen Fuchs

Drei Brüder aus Kroatien (22, 23 und 25 Jahre alt) sollen in den letzten Tagen in Einkaufszentren in und um Graz groß zugeschlagen haben. Erwischt wurden sie am Dienstagnachmittag bei einem Diebstahlsversuch im Center West.