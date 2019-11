Mürztalerin war mit Gruppe in Graz unterwegs, als sie von einer 77-jährigen Autofahrerin übersehen wurde.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Günter Pilch

Mit mehreren Personen war am Dienstagabend eine 32-jährige Frau aus dem Bezirk Mürzzuschlag in Graz unterwegs. In der Wielandgasse wollte sie gegen 17 Uhr die Fahrbahn auf einem Schutzweg überqueren, trat als erste ihrer Gruppe auf die Fahrbahn.