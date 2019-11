Sogar eine Theorie der Schimpfwörter steht am Programm des diesjährigen Tags der Geisteswissenschaften an der Universität Graz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Philosophin Katharina Felka spricht beim "Tag der Geisteswissenschaften" an der Uni Graz © KK

Was tun als Geisteswissenschaftler, welche Karrieren sind denkbar? Was alles möglich ist, zeigt der jährliche „Tag der Geisteswissenschaften“, der morgen Nachmittag im Meerscheinschlösschen in Graz stattfindet. Die drei neuen Laufbahnprofessoren Katharina Felka, Anouschka Foltz und Chiara Zuanni geben Einblicke in ihre Arbeit und stehen dann für Gespräche zur Verfügung.