Graz-Geidorf Kind stürzte bei Bremsmanöver in Bim: Stau in Graz

Weil eine Straßenbahn im Bereich der Langen Gasse in Graz rasch bremsen musste, verletzte sich in der Garnitur ein Kind. Durch den Rettungseinsatz gab es auf den Linien 4 und 5 am späten Nachmittag Verzögerungen.